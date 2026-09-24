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НА ЖИВО: Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс за нарушаване на санкциите на ЕС

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Парламентът разглежда промени в Наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на ЕС.

Промените предвиждат заобикалянето на въведени ограничения от страна на Европейския съюз да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава, специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забрани за търговия, както и финансиране на санкционирани лица.

Целта на въведените промени е привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на ЕС. Страната ни трябваше да приеме текстовете миналата година и има процедура от страна на Европейската комисия.

ГЛледайте заседанието на парламента ТУК.

#Наказателен кодекс #законови промени #Парламент

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