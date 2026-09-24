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Полицията разследва причините за катастрофата с три жертви край Казанлък

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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Чете се за: 04:50 мин.
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Трима души загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък – Стара Загора след челен удар между два автомобила. По случая се води разследване, а полицията изяснява всички обстоятелства около инцидента.

Комисар Павел Вълев обясни, че сигналът за произшествието е подаден на 112 около 11 часа. По първоначални данни 40-годишният водач е навлязъл в насрещното движение след изпреварване.

„Вчера около 11 часа е получен сигнал на 112 за пътнотранспортно произшествие, където автомобилът е управляван от 40-годишен мъж, навлиза в насрещното пътно след изпреварване и другото МПС е управлявано от жена, която вози своята майка и за нещастие се стига до пътнотранспортно произшествие с три жертви.“

По думите му на този пътен участък не е необходимо допълнително поставяне на колчета, тъй като вече са въведени мерки за контрол на скоростта.

„Този пътен участък е с камери за средна скорост. Преди няколко години този наистина пътен участък беше един от най-натоварените и с доста пътни инциденти. След поставянето на камери за средна скорост и активно полицейско присъствие тези пътни инциденти намаляха.“

Комисар Вълев потвърди, че се проверява информацията за конфликт между баща и син, преди катастрофата, както и за размяна на местата им в автомобила.

„В този случай наистина имаме информация за такива дейности. В момента се води разследване по случая. Имало е някакъв инцидент, в който става разместване на водача и на пътника в автомобила и автомобилът потегля отново. В момента, тъй като е разследване, не мога да ви дам точни подробности, тъй като не съм запознат с случаите.“

Бащата на 40-годишния мъж е бил разпитан от полицията след инцидента.

По информация на полицията предстои да бъдат проверени и данни за здравословното състояние на 40-годишния водач. Комисар Вълев заяви, че не може да потвърди информацията за наркозависимост, психични отклонения или криминални прояви.

„Има данни, че е имало някакви здравословни проблеми. В процеса на разследването ще бъдат пуснати допълнителни писма до психиатричните заведения, които са на територията на област Стара Загора, да разберем наистина този човек лекуван ли е, не е ли. Също не съм запознат и дали баща му е заявил тези данни пред колегите от РУ Казанлък.“

По думите на комисар Вълев най-вероятната причина за сблъсъка е високата скорост и навлизането в насрещното движение при изпреварване.

„Най-вероятно е увеличил скоростта. Изпреварвал е друго МПС и буквално се е връхлетял върху автомобила, който се движи насреща.“

Преките свидетели на катастрофата са заявили, че не са видели реакция от страна на водача, която да предотврати удара.

Двете загинали жени са от град Шипка. В града е обявен тридневен траур. Кметът на Шипка призова трагедията да бъде повод за по-голяма гражданска отговорност на пътя.

„Излизайки на пътя, ние не знаем дали ще се приберем и кого ще срещнем. Този траур, който съм обявила тридневен, е не само траур, защото скърбим цялата ни общност, а защото искам да бъде като камбана. Като камбана, която да отеква в главите на всички, както на институциите, така и на тези, които нямат гражданска позиция. Моля ви, хора, видите ли такива, които са използвали алкохол и субстанции, алармирайте, защото така ще спасите живота по пътя. Това е нещото, което искам да бъдем непримирими като общество, да имаме гражданска позиция, да бъдем осторожни, защото действително животът е безценен“, каза Василка Панайотова, кмет на град Шипка.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова.

#Казанлък- Стара Загора #катастрофа

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