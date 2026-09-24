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Илияна Йотова пред сънародниците ни в Ню Йорк: България има нужда от културен институт

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Чете се за: 01:47 мин.
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Тя се срещна с българската общност в Ню Йорк

Илияна Йотова пред сънародниците ни в Ню Йорк: България има нужда от културен институт
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Президентът Илияна Йотова се срещна с българската общност в Ню Йорк по време на посещението си в Съединените щати. Пред сънародниците ни тя говори за връзката с България, ролята на българските училища зад граница и необходимостта страната ни да поддържа по-силно присъствие сред българските общности по света.

Йотова заяви и своята дългогодишна мечта – България да има свой културен институт.

Илияна Йотова, президент: "Аз имам една мечта. Да съм жива и здрава, ще я изпълним заедно. Имаме правителство, което е стабилно, което има един дълъг хоризонт. Надявам се да сме приключили с тази нестабилност.“

Президентът разказа и за срещата си с американски инвеститори, които според нея проявяват интерес към България и възможностите за инвестиции в страната.

По време на визитата си в Ню Йорк Илияна Йотова произнесе реч от трибуната на Общото събрание на ООН, в която очерта българските позиции по ключовите международни кризи и предизвикателства.

Тя призова за по-силна дипломация и реформа на ООН, за политическо решение на войната в Украйна и по-активна роля на Европа в бъдещата архитектура за сигурност. Сред акцентите бяха още инициативата на България за сигурност и свободно корабоплаване в Черно море, ситуацията в Газа и Близкия изток, ядрената сигурност, правата на човека и новите технологии.

#президент Илияна Йотова #ООН #българска общност #Ню Йорк

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