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Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0°

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Сняг вали по върховете, през нощта на места в Западна и Централна България температурите ще са близо до 0°
Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
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Посрещаме астрономическата есен, която започна много рано тази сутрин, с ветровито и хладно за сезона време.

По високите планински части, включително и на Мусала, където температурите са отрицателни, през нощта преваля слаб сняг. Минималните температури в голяма част от страната са под 10°. В Благоевград и Видин са 7°, в София – 8°.

Все още е и много ветровито, с пориви на места до около 60 км/ч.

Ветровито ще остане и в следобедните часове. Ще продължи да духа умерен, по Черноморието – временно силен вятър от север-северозапад.

Максималните температури ще се задържат почти без промяна – между 17° и 22°, на морския бряг – от 19° до 21°. Облачността ще бъде променлива, с превалявания от дъжд в централните и източните райони на страната, а по високите планински части ще превалява слаб сняг.

През нощта облачността ще намалее, вятърът ще отслабне и на места в котловините и високите полета, главно в Западна и Централна България, където температурите ще паднат близо до нулата, ще има условия за слаби слани.

В останалата част от страната минималните температури ще бъдат между 4° и 10°, в София – 5°, по Черноморието – от 11° до 13°.

За разлика от понижението при минималните температури, максималните утре ще бъдат с около градус-два по-високи – в повечето райони между 20° и 25°. Ще преобладава слънчево време.

Ще бъде и по-малко ветровито, със слаб до умерен северозападен вятър, който по Черноморието ще се ориентира от югоизток.

И в планините вятърът ще отслабне. Изолирани следобедни превалявания от дъжд ще има в масивите от Югозападна България, а по най-високите върхове – от сняг.

След няколко дни с ветровито време, в четвъртък вятърът ще отслабне и сутринта ще има условия за слаби слани.

През деня ще преобладава слънчево време и максималните температури слабо ще се повишат. В петък затоплянето ще продължи, но отново ще има валежи от дъжд, главно в Западна България.

В събота и неделя ще бъде предимно слънчево, с по-голяма вероятност за изолирани и слаби превалявания в Източна България.

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