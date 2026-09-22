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Съществено захлаждане в празничния вторник

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Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи временно силен от запад-северозапад. Максимални температури в повечето места ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°, по Черноморието – между 19° и 22°, а минималните – между 11° и 16°, в София – около 12°.

По Черноморието ще има значителна облачност и на места ще превалява дъжд. Сутринта ще духа временно силен вятър от север-северозапад. В следобедните часове вятърът ще се ориентира от изток и ще е умерен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще има значителна облачност. Главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще превалява дъжд, в местата над 2200 метра надморска височина - и сняг. Ще продължи да духа силен, а по най-високите била и върхове - временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

През следващите два дни ще остане ветровито и хладно за сезона, с променлива облачност и все още на отделни места ще има слаби валежи. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5° и 10°, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17° и 22°, в четвъртък - с градус-два по-високи.

В петък вероятността за валежи е малка, но в събота в източните райони не са изключени изолирани слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието – умерен, от изток. Температурите слабо ще се повишат.

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