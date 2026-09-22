БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Премиерът Румен Радев: Независимостта е достояние на достойните за нея

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Запази
румен радев независимостта достояние достойните нея
Слушай новината

На 22 септември 1908 г. предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни. Отдавна надраснали васалната си зависимост към Османската империя, водачите на нова България изпълниха историческата си мисия към пълното възстановяване на българската държавност. Това пише министър-председателя Румен Радев в профила си във Фейсбук.

"България пое съдбата си в свои ръце и не се поколеба да отстоява независимостта си в години на изпитания, срещу чужди вмешателства, в последвалите войни за национално обединение, в името на своето бъдеще. Независимостта е достояние на достойните за нея и изисква осъзната отговорност, единство и ежедневни дела за нейното утвърждаване", пише още Радев.

#премиера Румен Радев #премиерът Румен Радев #Денят на Независимостта #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Водещи новини

България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта
България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Независимостта е достояние на достойните за нея Премиерът Румен Радев: Независимостта е достояние на достойните за нея
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди 81-вата сесия на ОС на ООН: Срещи на българския външен министър Велислава Петрова в Ню Йорк Преди 81-вата сесия на ОС на ООН: Срещи на българския външен министър Велислава Петрова в Ню Йорк
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Последен ден за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври Последен ден за регистрация в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В края на почивните дни: Натоварен трафик по пътя от Гърция и АМ...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Правят сондаж в района на свлачището във варненския квартал...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Пред детска градина: Заловиха млада жена за притежание на няколко...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция на...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ