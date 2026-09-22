Правят сондаж в района на свлачището във варненския квартал “Аспарухово”

Продължава да е активно свлачището във вилната зона на варненския квартал “Аспарухово”. Отклонението на подпорната стена на изкопа на новостроящите се сгради вече надхвърля 4 метра.

В късния следобед вчера кметът на Варна Благомир Коцев обяви частично бедствено положение. Пропадането на земните маси започна в петък, когато живеещи в района забелязали деформации на пътя.

Днес ще бъде направен сондаж в района на свличането, за да се вземат проби. Те ще покажат каква е причината за пропадането на пътя. Предстои в обсега на свлачището да бъдат направени дренажи, които да отвеждат подпочвените води. Това е необходимо, за да спрат свлачищните процеси.

Благомир Коцев, кмет на Варна: "Вчера следобед беше обявено частично бедствено положение на част от територията в "Аспарухово" – там, където свлачищните процеси са в ход, около строителството на сградата, която в момента се строи там. Причината беше, че земните маси продължават да работят и свличането може да продължи. Затова, за да обезопасим хората и да сме сигурни за тяхното здраве, решихме да обявим това частично обяснено положение. От тук нататък следват анализи на почвените слоеве, за да се види какъв е бил процеса и причината най-вече за това свличане. И в момента, в който това се случи от експертите, ще бъдат взети съответните решения и трябва да се укрепи както самия изкоп, така и пътя, който е свлечен точно на строителния обект. В момента са евакуирани две къщи, тока и водата са спрени частично, но все пак тока, който е на самия строителен обект не е спрян, защото помпите трябва да работят, за да изпомпват подпочвените води. Така че всичко, което трябва да бъде направено към този етап е направено."







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