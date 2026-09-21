БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция...
Чете се за: 01:15 мин.
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София...
Чете се за: 01:45 мин.
Рекорд: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии през...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от...
Чете се за: 03:17 мин.
Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната...
Чете се за: 04:25 мин.
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Даниел Трифонов и Йордан Александров се прицелиха в олимпийски квоти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Двамата направиха фурор на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария.

Даниел Трифонов и Йордан Александров се прицелиха в олимпийски квоти
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След фурора на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария националите Даниел Трифонов и Йордан Александров гледат към следващите предизвикателства. За тях най-важната е предолимпийската, в която ще гонят квоти за игрите в Лос Анджелис.

Във финала на успоредка Александров игра на високо ниво и измъкна златото под носа на един от на най-големите в последното десетилетие олимпийският шампион от Рио де Жанейро, световен и двукратен европейски шампион – Олег Дарняев от Украйна.

Все още съм конкурентноспособен на успоредка и все още съм в играта. Не съм от най-младите, но се старая да поддържам нивото. На финала е доизиграване, имах малко и късмет с моето съчетание. Той не можа да го изиграе по най-добрия начин и на финала това е разликата“, каза той.

Трифонов бе изключително стабилен в прескока за златото, оставяйки след себе си чехите Калин и Данек.

Много голяма конкуренция. За мен лично златният медал означаваше много, защото успях да постигна това, за което отидох“, сподели Трифонов.

Повече от интервютата с Даниел Трифонов и Йордан Александров можете да гледате във видеото!

Свързани статии:

Даниел Трифонов и Йордан Александров спечелиха златни медали на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария
Даниел Трифонов и Йордан Александров спечелиха златни медали на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария
България завърши турнира с два златни медала и едно сребърно отличие.
Чете се за: 01:35 мин.
#Световна купа по спортна гимнастика в Унгария # Даниел Трифонов #Йордан Александров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни слани
2
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и първи есенни...
Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
3
Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за притежание на наркотици (СНИМКИ)
4
Майка на две деца е задържана пред детска градина в София за...
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
5
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци
6
Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
4
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
6
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...

Още от: Видео

Рами Киуан: Има какво да се желае
Рами Киуан: Има какво да се желае
Станимира Петрова: Мечтая за нова европейска титла Станимира Петрова: Мечтая за нова европейска титла
Чете се за: 00:52 мин.
Тодор Ангелов: Искам да обединя всички клубове и борци Тодор Ангелов: Искам да обединя всички клубове и борци
Чете се за: 02:37 мин.
Спортни новини 21.09.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 21.09.2026 г., 20:50 ч.
Станимира Петрова се изстреля към четвъртфиналите на европейското в София Станимира Петрова се изстреля към четвъртфиналите на европейското в София
Чете се за: 01:00 мин.
Уилиам Чолов: Вървим етап по етап все по-напред в турнира Уилиам Чолов: Вървим етап по етап все по-напред в турнира
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради временно затваряне на летищата в Ню Йорк
Полетът на президента Илияна Йотова е бил отклонен за Бостън заради...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Битката за "Дондуков" 2: Кампании и послания - на какво ще заложат кандидатите? (ОБЗОР) Битката за "Дондуков" 2: Кампании и послания - на какво ще заложат кандидатите? (ОБЗОР)
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция на „Под прикритие“ в НДК са изчерпани Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция на „Под прикритие“ в НДК са изчерпани
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране Радев пред Американската камара: Ще се разправяме по най-бруталния начин с всеки опит за корумпиране
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Пред детска градина: Заловиха млада жена за притежание на няколко...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Частично бедствено положение и евакуация заради свлачището в...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Отново нарушения на Седемте Рилски езера, кои са най-честите?
Чете се за: 09:30 мин.
У нас
БНТ отбелязва Деня на независимостта с празнична програма
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ