Даниел Трифонов и Йордан Александров се прицелиха в олимпийски квоти

След фурора на Световната купа по спортна гимнастика в Унгария националите Даниел Трифонов и Йордан Александров гледат към следващите предизвикателства. За тях най-важната е предолимпийската, в която ще гонят квоти за игрите в Лос Анджелис.

Във финала на успоредка Александров игра на високо ниво и измъкна златото под носа на един от на най-големите в последното десетилетие олимпийският шампион от Рио де Жанейро, световен и двукратен европейски шампион – Олег Дарняев от Украйна.

„Все още съм конкурентноспособен на успоредка и все още съм в играта. Не съм от най-младите, но се старая да поддържам нивото. На финала е доизиграване, имах малко и късмет с моето съчетание. Той не можа да го изиграе по най-добрия начин и на финала това е разликата“, каза той.

Трифонов бе изключително стабилен в прескока за златото, оставяйки след себе си чехите Калин и Данек.

„Много голяма конкуренция. За мен лично златният медал означаваше много, защото успях да постигна това, за което отидох“, сподели Трифонов.

Повече от интервютата с Даниел Трифонов и Йордан Александров можете да гледате във видеото!