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Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Чете се за: 01:00 мин.
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Пастир загина при пожар в обор в пловдивското село Костиево
Снимка: БТА/Архив
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58-годишен пастир е загинал при пожар в обор в пловдивското село Костиево. Сигналът е подаден около 1:45 часа тази нощ, след като по-рано пламъци са били забелязани от преминаващи по автомагистрала "Тракия".

На място са изпратени два екипа на пожарната. Заради късно подадения сигнал обаче, при пристигането на огнеборците е станало ясно, че оборът вече е изгорял напълно.

По информация на БНТ при пожара са загинали 15 едри и 50 дребни животни. Унищожена е и около 120 квадратни метра покривна конструкция. Пожарникарите са успели да спасят 10 животни.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщават от полицията. Разследва се причината за пожара, като към момента няма данни той да е бил умишлено предизвикан.

#село Костиево #загинал при пожар #пастир

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