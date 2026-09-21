51 000 продукта без български етикет откриха при проверка в склад в Кюстендил

51 000 продукта без български етикет разкриха при проверка в склад за търговия на едро и дребно с безалкохолни напитки и пакетирани храни в Кюстендил. При акцията фискални инспектори от Национална агенция за приходите съвместно със служители от Българската агенция за безопасност на храните са открили и други нарушения.

В края на миналата седмица екипи от Приходната агенция са извършили проверка с инвентаризация в същия търговски обект, при която са установили неиздаване на касова бележка, разлика в касовата наличност и маркираната стойност на фискалното устройство, както и липса на реквизити във фискалния бон, които да позволяват определяне на вида, количеството и единичната цена на стоките.

При инвентаризацията служителите от НАП са открили 118 кг сладки изделия, 32 кг кафе, 6400 л безалкохолни, 2200 л енергийни напитки, 3400 л бира без етикет на български език, за което са информирали Агенцията по храните. Според нормативните изисквания хранителните стоки и напитките, които се продават в България, трябва да съдържат информация на български език. С разпореждане продуктите са спрени от реализация. На търговеца ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

На входа на търговския обект от НАП са поставили съобщение за нарушението по Закона за ДДС – неиздаването на фискален бон, като за него на търговеца може да бъде наложена административна мярка – „запечатване на обект“ за определен срок. Действията по случая продължават, като Агенцията по храните извършва необходимите проверки и ще предприеме последващи мерки.