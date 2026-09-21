Какви са причините за свлачището във варненския квартал "Аспарухово"?

Експерти търсят причината за свлачището във вилната зона на варненския квартал "Аспарухово". Свлеклите се земни маси разрушиха част от пътя там, прекъснат е и водопроводът. Живеещите в района ползват обходен път и са притеснени за имотите си.

Към момента ситуацията в района е спокойна. Няма и видимо придвижване на земни маси. По-рано в общината имаше среща на експерти и на местните власти, за да се обсъдят какво следва.

Експерти правят огледат, ще бъдат взети и проби, за да се установят точно от какво е свлачището и кога то ще спре.

В района по официална информация живеят малко над 300 души, но от общината казаха, че няма опасност за техните имоти, няма да бъде обявявано и частично бедствено положение. От ВиК Варна казаха, че през последните 10 години не е имало ВиК авария, а строителният обект не е съгласувал своите дейности с ВиК. Тук местните жители наистина се учудват, как е възможно да има толкова мащабно строителство. Оказва се, че тук ще бъде издигната една сграда, 20-етажна сграда, втората сграда ще бъде на 18-етажна.