БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от...
Чете се за: 03:17 мин.
Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната...
Чете се за: 04:25 мин.
Рязко захлаждане в края на седмицата: До 3 градуса и...
Чете се за: 05:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какви са причините за свлачището във варненския квартал "Аспарухово"?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Експерти търсят причината за свлачището във вилната зона на варненския квартал "Аспарухово". Свлеклите се земни маси разрушиха част от пътя там, прекъснат е и водопроводът. Живеещите в района ползват обходен път и са притеснени за имотите си.

Към момента ситуацията в района е спокойна. Няма и видимо придвижване на земни маси. По-рано в общината имаше среща на експерти и на местните власти, за да се обсъдят какво следва.

Експерти правят огледат, ще бъдат взети и проби, за да се установят точно от какво е свлачището и кога то ще спре.

В района по официална информация живеят малко над 300 души, но от общината казаха, че няма опасност за техните имоти, няма да бъде обявявано и частично бедствено положение. От ВиК Варна казаха, че през последните 10 години не е имало ВиК авария, а строителният обект не е съгласувал своите дейности с ВиК. Тук местните жители наистина се учудват, как е възможно да има толкова мащабно строителство. Оказва се, че тук ще бъде издигната една сграда, 20-етажна сграда, втората сграда ще бъде на 18-етажна.

Ивайло Кръстев: "Това е вилна зона. Не знам как така се случи някой да даде разрешително тук да има 20-етажни постройки."

Веселин Русев, директор на ВиК - Варна: "След реализацията на обекта, започването на строителните работи е причинено това нещо от прекалено водонасищане на ската. В момента работят помпи, които отводняват ската. Поради тази причина е поддала подпорната стена, откъдето е дръпнат пътят и нашата тръба. Този обект не е съгласуван с ВиК."

Владимир Димитров, зам.-кмет на Община Варна: "Кой трябва да възстанови пътя? Фирмата, включително и инженерната инфраструктура, която е отдолу."

#кв. "Аспарухово" #свлачище #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
1
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя Хасково-Кърджали
2
Двама души загинаха и петима са ранени при тежка катастрофа по пътя...
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
3
Жълт код за силен вятър утре, на отделни места ще превали
Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да ограничи броя на чуждестранните ученици
4
Италия планира да забрани мюсюлманските забрадки в училище и да...
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
5
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Пожар избухна в полите на Берковския Балкан, огънят е спрян на метри от село Лесковец (ВИДЕО)
6
Пожар избухна в полите на Берковския Балкан, огънят е спрян на...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
5
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
6
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър

Още от: Регионални

19-годишен шофьор отнесе два метални стълба и табела на градския транспорт в Пловдив
19-годишен шофьор отнесе два метални стълба и табела на градския транспорт в Пловдив
Продължава гасенето на пожара над берковското село Лесковец (СНИМКИ) Продължава гасенето на пожара над берковското село Лесковец (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Среднощна полицейска гонка завърши с катастрофа в центъра на Русе Среднощна полицейска гонка завърши с катастрофа в центъра на Русе
Чете се за: 01:07 мин.
Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци Мъж на 38 години е привлечен като обвиняем за пожара в Димовци
Чете се за: 02:10 мин.
Без дронове във Велико Търново по време на честванията за Независимостта на България Без дронове във Велико Търново по време на честванията за Независимостта на България
Чете се за: 01:47 мин.
Пробив за Софийския околовръстен път: Одобриха ПУП за последния участък Пробив за Софийския околовръстен път: Одобриха ПУП за последния участък
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
Премиерът Румен Радев: Отстранихме олигархията от политическата власт
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК за президентския вот
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха в ЦИК за президентските избори Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха в ЦИК за президентските избори
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Среднощна полицейска гонка завърши с катастрофа в центъра на Русе Среднощна полицейска гонка завърши с катастрофа в центъра на Русе
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова заминава за Ню Йорк за 81-вата сесия на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Безплатна противогрипна ваксина за деца: Националната програма...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Завой към крайнолявото и крайнодясното: "Левите" и...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ