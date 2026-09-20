Огромно свлачище се активира в район "Аспарухово" във Варна този уикенд, в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин.

Тази вечер на място имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед.

По думите на кмета на Варна Благомир Коцев понеделник сутринта администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване мерки за укрепването му.

Районът е обезопасен и отцепен.