300 певци, танцьори и музиканти от 10 държави представиха магията на българския фолклор на фестивала „Бургас ни събира“

С галаконцерт и награждаване завърши второто издание на тридневния Фестивал на българските фолклорни състави от чужбина „Бургас ни събира“, на който Българската национална телевизия е медиен партньор. Близо 300 певци, танцьори и музиканти от 20 формации и 10 държави се събраха в Бургас, за да представят българския фолклор, който пазят далеч от родината.

Три дни българският фолклор властваше на сцените в Бургас. Доказателство, че далеч от родината сънародниците ни пазят България жива с песните, танците и традициите.

В края на фестивала бяха наградени фолклорните формации. А участниците си тръгват с една обща емоция – България.

Анита Екенова, организатор и ръководител на фолклорна танцова формация “От извора”, Лион, Франция: “Видях страшно много хора със сълзи в очите, които идваха, възрастни хора, хващаха ни за ръцете и споделяха ни, че те също имат деца в чужбина. Така че родовата среща се получи мисля.”

Надежда, хор “Китка”, Виена: “С едно пълно сърце и със силата на корена. От всички българи, които пазят България в сърцата си и много, много силната надежда и желание ние да се върнем обратно, защото България има нужда от нас, ние имаме нужда от България.”

Специален гост на галаконцерта в Летния театър в Бургас беше генералният директор на БНТ Милена Милотинова, която получи благодарствен плакет.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: “Тези три дни фолклорните състави в чужбина пренесоха духа на другата България в Бургас, което е нещо феноменално, нещо забележително. Те пренесоха магията на българското хоро и тази енергия, която си предаваме един на друг, когато сме хванати на хорото, когато сме заедно.”

Милотинова отправи и специална покана към българите зад граница.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: “Ние планираме да развием БНТ 4, така че той да бъде не еднопосочен канал от България кум чужбина, към тях в чужбина, а да го направим двупосочен. Да включим всички тях, защото те създават не просто музика, не просто изкуство. Те създават принадлежност.”

Дори и след последните аплодисменти българският фолклор продължава своя път отвъд границите на България.