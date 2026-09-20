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Кална вода заля улици във Велико Търново, от ВиК увериха - не е отпадна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Чете се за: 00:42 мин.
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Кална вода заля улици във Велико Търново тази сутрин. Причината е спукана етернитова тръба по водопреносната мрежа.

Заради аварията жителите на два квартала останаха без водозахранване през целия ден днес. От ВиК "Йовковци" обясниха, че водата, която се е изляла по улиците не е отпадна, а е повлякла земна маса от стръмния скат, на който е станала аварията.

Заради труднодостъпния терен се наложи екипите през целия ден да работят на ръка по отстраняването проблема. Водоподаването вече е възстановено.

#ВиК авария #кална вода #Велико Търново

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