Кална вода заля улици във Велико Търново, от ВиК увериха - не е отпадна

Кална вода заля улици във Велико Търново тази сутрин. Причината е спукана етернитова тръба по водопреносната мрежа.

Заради аварията жителите на два квартала останаха без водозахранване през целия ден днес. От ВиК "Йовковци" обясниха, че водата, която се е изляла по улиците не е отпадна, а е повлякла земна маса от стръмния скат, на който е станала аварията.

Заради труднодостъпния терен се наложи екипите през целия ден да работят на ръка по отстраняването проблема. Водоподаването вече е възстановено.