С галаконцерт закриват Фестивала на българските фолклорни състави от чужбина „Бургас ни събира“

С галаконцерт в Летния театър в Бургас официално закриват Фестивала на българските фолклорни състави от чужбина „Бургас ни събира“, на който БНТ е медиен партньор. Близо 300 танцьори, певци и музиканти от 20 формации и 10 държави участват в тазгодишното издание.

Тази вечер български фолклорни формации от различни краища на света отново са на една сцена. В Летния театър в Бургас продължава финалният галаконцерт на фестивала, като най-силно звучат песните и ритмите, които българите зад граница продължават да пазят.

Специален гост на събитието е генералният директор на БНТ Милена Милотинова, която получи благодарствен плакет от организаторите. Милотинова отправи и специална покана към българите зад границата да се включат активно в съдържанието на БНТ4.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Тези три дни фолклорните състави в чужбина пренесоха духа на другата България в Бургас, което е нещо феноменално, което е нещо забележително. Те пренесоха магията на българското хоро и тази енергия, която си предаваме един на друг, когато сме хванати за хорото, когато сме заедно. Това, което аз искам да им кажа тази вечер, е, че ние планираме да развием БНТ4, така че той да бъде не еднопосочен канал от България към чужбина, към тях в чужбина, а да го направим двупосочен, да включим всички тях, защото те създават не просто музика, не просто изкуство, те създават принадлежност."

Анита Екенова,организатор и ръководител на фолклорна танцова формация “От извора”, Лион, Франция: "Надяваме се хората в Бургас, както и самите участници във фестивала, да са усетили желанието, което имахме да им подарим един страхотен уикенд."

На сцената тази вечер предстои награждаване на фолклорните формации.

С кораб по море участниците отплаваха към първата сцена за деня – културно-туристически комплекс “Ченгене скеле.“

Дошли от различни краища на света, с музика и хора край морето те доказаха, че българският фолклор няма граници.

Кръстина Гайдарова, „Българска роза по света“, Палма де Майорка: „Емоцията е от снощи много силна и продължава. Почти никой не познава никого, а се чувстваме като дългогодишни познати.“ Галя Петкова, Италия: „За нас българите, които живеем в чужбина, е просто невероятно преживяване.“ Тереза Атанасова, председател на Културна асоциация „Бели рози“: „То ни дърпа, то си е кръв, то си е тръпка, как. След две репетиции вчера аз бях на сцена и съм адски щастлива!“ Елена Димитрова, диригент на хор „Бели рози“: „Това, че живеем в чужбина, ни кара винаги също да се чувстваме българи.“

След крайморския бряг фолклорът завладя и центъра на Бургас - с дефиле в народни носии под звуците на гайди и тъпани.

Мария Димитрова, фолклорна формация “Сборна дружина”, Лондон и Брайтън: “Искам да ги заразя и когато догодина се върнем тук - да намерим много повече хора в залата. Любовта ни към България никога няма да изчезне.” Тереза Атанасова, хор и асоциация “Бели рози”, Италия: “Как няма да се включим? Да покажем какви красиви носии носим, какви красиви българи има по света. Тръпки ме побиха действително!”

Доказателство, че дори и далеч от родината традициите не избледняват, а се предават нататък.