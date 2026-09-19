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Огнената Йорданка Христова за музиката като съдба

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Чете се за: 01:52 мин.
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"Честити 1000 брой предавания. Тъй като аз пея в две хилядолетия пожелавам още много такива по хиляда!", така Йорданка Христова честити юбилейния 1000 брой предаването на "Денят започва с Георги Любенов".

"Аз винаги съм присъствала във времето си. Много съм любопитна - и в спорт, всякаква друга музика ме интересува, литература, други култури, светът изключително ме интересува, да пътувам - да опознавам нови светове. Това е, което ме привлича и ме е държало през годините, за да пея, за да мога да пътувам".

Голямата българска певица благодари на БНТ за документалния филм, който тя излъчи и сподели че това е нейната телевизия. "Един дълбок поклон за всичките тези години, в които се обичаме", каза тя.

Йорданка Христова благодари на екипа, който стои зад филма.

"Колко работа е това. Да се ровят, да намират тези кадри, които някога евентуално са излъчвани".

Да си отглеждаш душата означава да се отдавам на всички чувства, които бушуват в мен. За всички събития, които се случват да се опитвам да реагирам човешки, защото душата отразява тези наши вълнения, и да успея да приема и да продължа напред. Това е".

Голямата българска певица сподели, че за нея най-голямата награда е, когато има участие или я дават по телевизията да чуе - "Оправи ми деня". Тя сподели още, че е разочарована от това, че всичко е станало комерсиално.

#съдба #йорданка христова #музика

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