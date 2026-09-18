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Президентът Илияна Йотова поздрави Павел Поппандов за 80-тия му юбилей

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Павел Попандов, 80 години
Снимка: Прессекретариат на държавния глава
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Президентът Илияна Йотова поздрави обичания български актьор Павел Поппандов за 80-тия му юбилей, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"Творческият път на Павел Поппандов е летопис на съвременното родно кино, театър и телевизия. Благодарни сме за човешките образи, които създава, и за смеха, който подарява на България", заяви Йотова, която посрещна Павел Поппандов в сградата на президентската институция.

В поздравлението си към него държавният глава изтъкна значението на превъплъщенията на Павел Поппандов в класически филмови заглавия като „Васко да Гама от село Рупча“ и „Оркестър без име”.

"Вие ни дарявате с герои с различни характери и съдби, но превъплъщенията Ви винаги носят нещо от онова особено усещане за българския човек, което талантът умее да разпознава и превръща в пословичен образ", посочи Илияна Йотова.

Президентът отбелязва последователната и откровена гражданска позиция на Поппандов, която среща признанието на обществото и на младите му колеги в гилдията. Преди година заявихте „Никога няма да затворя очи за лъжата“ и за пореден път доказахте смелостта си да споделяте своето мнение с честност и мъдрост, заяви Йотова.

#президентът Илияна Йотова #80 години #поздравление #павел поппандов

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