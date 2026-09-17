Две картини на Моне бяха изложени за първи път в Париж, преди да бъдат продадени на аукцион

Два шедьовъра на френския импресионист Клод Моне бяха изложени за първи път публично в Париж, преди аукциона, на който се очаква да донесат десетки милиони евро.

„Ирис“ и „Плачеща върба“ са предадени от запален колекционер от семейство френски индустриалци от 19-ти век.

Те ще бъдат пуснати в продажба на 22- ри октомври. Двете творби никога не са били възпроизвеждани в цвят и са останали без лак, „точно както Моне ги е нарисувал“.

На „Ирис“ е дадена прогнозна цена между 22 и 30 милиона евро, докато „Плачеща върба“ е оценена на между 9 и 12 милиона евро.