Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в София

България ще се изправи срещу Германия на 19 септември, събота в 19:00 ч.
След драматичния край на груповата фаза станаха ясни четирите осминафинални двойки в София, които ще се изиграят в „Арена 8888 София“. България завърши на трето място в своята група и ще се изправи срещу Германия на 19 септември, събота в 19:00 ч.
Програма на мачовете в София:
19 септември (събота):
16:00 ч. — Полша (B1) - Латвия (D4)
19:00 ч. — България (B3) - Германия (D2)
20 септември (неделя):
16:00 ч. — Украйна (B2) - Румъния (D3)
19:00 ч. — Франция (D1) - Португалия (B4)
Класиране в група B с домакин София, България:
1. Полша — 13 точки (4 победи, 1 загуба)
2. Украйна — 12 точки (4 победи, 1 загуба)
3. България — 11 точки (4 победи, 1 загуба)
4. Португалия — 6 точки (2 победи, 3 загуби)
Отпадат Израел и Република Северна Македония
Класиране в група D с домакин Клуж-Напока, Румъния:
1. Франция — 12 точки (4 победи / 1 загуба)
2. Германия — 10 точки (3 победи / 2 загуби)
3. Румъния — 9 точки (3 победи / 2 загуби)
4. Латвия — 5 точки (2 победи / 3 загуби)
Отпадат Швейцария и Турция
Останалите четири осминафинала на ЕвроВолей 2026 ще се играят в Торино (Италия). В тях се ще се срещнат отборите от Група А (на която домакин е Италия) и Група С (домакин Финландия). Мачовете в Италия ще се изиграят на 20 и 21 септември (неделя и понеделник). Груповата фаза в тези потоци приключва днес, 17 септември.