Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в София

След драматичния край на груповата фаза станаха ясни четирите осминафинални двойки в София, които ще се изиграят в „Арена 8888 София“. България завърши на трето място в своята група и ще се изправи срещу Германия на 19 септември, събота в 19:00 ч.

Програма на мачовете в София:

19 септември (събота):

16:00 ч. — Полша (B1) - Латвия (D4)

19:00 ч. — България (B3) - Германия (D2)



20 септември (неделя):

16:00 ч. — Украйна (B2) - Румъния (D3)

19:00 ч. — Франция (D1) - Португалия (B4)

Класиране в група B с домакин София, България:

1. Полша — 13 точки (4 победи, 1 загуба)

2. Украйна — 12 точки (4 победи, 1 загуба)

3. България — 11 точки (4 победи, 1 загуба)

4. Португалия — 6 точки (2 победи, 3 загуби)

Отпадат Израел и Република Северна Македония

Класиране в група D с домакин Клуж-Напока, Румъния:

1. Франция — 12 точки (4 победи / 1 загуба)

2. Германия — 10 точки (3 победи / 2 загуби)

3. Румъния — 9 точки (3 победи / 2 загуби)

4. Латвия — 5 точки (2 победи / 3 загуби)

Отпадат Швейцария и Турция

Останалите четири осминафинала на ЕвроВолей 2026 ще се играят в Торино (Италия). В тях се ще се срещнат отборите от Група А (на която домакин е Италия) и Група С (домакин Финландия). Мачовете в Италия ще се изиграят на 20 и 21 септември (неделя и понеделник). Груповата фаза в тези потоци приключва днес, 17 септември.