Франция иска да приеме двубоите от груповата фаза и финалите на европейското по волейбол през 2028 г.

Франция има намерение да кандидатства за домакинство на двубои от груповата фаза и финалите на европейското първенство за мъже през 2028 г. Новината бе обявена от президента на Френската волейбол Ерик Танги.

Франция спечели сребърните медали от шампионата тази година, а финалите се играха в Милано, Италия.

Разглежда се и възможността за организиране на европейското първенство за жени през 2030 г. Франция вероятно ще представи кандидатурата си, ако Международната волейболна федерация (FIVB) потвърди провеждането на състезанието от септември до декември, на следващия конгрес, насрочен за 16 и 17 ноември в Пунта Кана (Доминикана). Това беше уточнено от Танги по време на медийния ден на Националната волейболна лига.

Ръководният комитет на FIVB вече одобри промяната на периода, започвайки от 2028 г. Мъжкият турнир ще се проведе през първата половина на декември, преди женския, насрочен за януари. В случай на покана, Френската федерация желае да бъде домакин на финалите, както и на някоя от групите и елиминационни срещи.

Последните четири издания на европейското първенство бяха организирани всеки път от четири държави, както през 2019 г., когато Франция беше избрана заедно с Белгия, Нидерландия и Словения.

Ерик Танги обяви, че Френската федерация обмисля възможността да кандидатства за организиране на европейското първенство за жени през 2030 г. Франция не е била домакин на континентален шампионат от 1979 г. насам.

Президентът на FFVB потвърди и, че Лига на нациите при мъжете (VNL) отново ще има етап във Франция през 2027 г., както вече се случи през 2023 и 2026 г. (в Орлеан).