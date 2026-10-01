Осъдена жена на смърт оцеля след две смъртоносни инжекции

Губернаторът на американския щат Тенеси спря изпълнението на всички предвидени за тази година екзекуции. Той разпореди разследване след неуспешния опит за изпълнение на присъдата на осъдена на смърт жена.

50-годишната Криста Пайк оцеля след две смъртоносни инжекции и е в болница. Според специалисти най-вероятно смъртоносният медикамент пентобарбитал не е достигнал достатъчно ниво в кръвта ѝ.

През 1996 г. Пайк е осъдена за убийство на съученичка. Екзекуцията ѝ щеше да бъде първата на жена в Тенеси от 200 години насам. Върховният съд на САЩ осуети два опита за спиране на изпълнението на присъдата.