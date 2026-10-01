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Осъдена жена на смърт оцеля след две смъртоносни инжекции

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Губернаторът на американския щат Тенеси спря екзекуциите за тази година  

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Губернаторът на американския щат Тенеси спря изпълнението на всички предвидени за тази година екзекуции. Той разпореди разследване след неуспешния опит за изпълнение на присъдата на осъдена на смърт жена.

50-годишната Криста Пайк оцеля след две смъртоносни инжекции и е в болница. Според специалисти най-вероятно смъртоносният медикамент пентобарбитал не е достигнал достатъчно ниво в кръвта ѝ.

През 1996 г. Пайк е осъдена за убийство на съученичка. Екзекуцията ѝ щеше да бъде първата на жена в Тенеси от 200 години насам. Върховният съд на САЩ осуети два опита за спиране на изпълнението на присъдата.

#екзекуциите #американски щат Тенеси #губернаторът #тази година

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