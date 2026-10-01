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Наказание или глоба грози Роналдо, след като напусна лагера на Португалия

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Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
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Нападателят може да не играе за португалците от един до шест месеца.

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Португалският нападател Кристиано Роналдо е изправен пред наказание или глоба, след като напусна лагера на националния отбор без разрешение, съобщава A Bola.

Според дисциплинарните разпоредби на Португалската футболна федерация, 41-годишният футболист е изправен пред отстраняване от мачове на тима за срок от един до шест месеца. Той може да бъде глобен и между 500 и 1000 евро.

Снощи селекционерът на Португалия Жорже Жезус обяви на пресконференция, че Роналдо ще пропусне мача срещу Дания на 1 октомври. Нападателят не игра в предишния двубой от турнира срещу Норвегия (2:1). След това нападателят обяви решението си да напусне националния отбор на Португалия и обеща да разкрие причините за напускането си своевременно.

Жезус и ръководителят на Португалската футболна федерация Педро Проенса са се опитаха да убедят 41-годишния португалец да преосмисли решението си на летището в Копенхаген, но не са успели.

Роналдо има 234 мача за националния отбор и е отбелязал 146 гола. Той изведе Португалия до европейската титла през 2016 година и два пъти триумфира в турнира Лига на нациите.

Вижте повече във видеото!

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#Национален отбор на Португалия по футбол #Кристиано Роналдо

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