Португалската футболна федерация излезе с позиция за Роналдо

Португалската футболна федерация публикува изявление след напускането на нападателя Кристиано Роналдо на лагера на националния отбор.

„Португалската футболна федерация обявява, че Кристиано Роналдо се е оттеглил от лагера на националния отбор в Копенхаген. Подготовката за мачовете срещу Дания и Норвегия ще продължи по план с останалите 24 играчи. Целият отбор остава напълно фокусиран върху предстоящите си ангажименти към националния отбор и постигането на целите си“, се казва в изявлението.

На 27 септември Роналдо не излезе на терена за мача от Лигата на нациите срещу Норвегия (2:1) и впоследствие не участва в тренировките на отбора. Медиите разкриха, че той има спорове със старши треньора Жорже Жезус, но двамата са изчистили недоразуменията.

Снощи Жезус обяви на пресконференция, че Роналдо също няма да играе и срещу Дания по-късно тази вечер. След това 41-годишният футболист съобщи в социалните мрежи, че е решил да напусне лагера на португалския национален отбор.