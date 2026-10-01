Португалската футболна федерация излезе с позиция за Роналдо

От централата внесоха яснота относно отсъствието на нападателя.
Португалската футболна федерация публикува изявление след напускането на нападателя Кристиано Роналдо на лагера на националния отбор.
„Португалската футболна федерация обявява, че Кристиано Роналдо се е оттеглил от лагера на националния отбор в Копенхаген. Подготовката за мачовете срещу Дания и Норвегия ще продължи по план с останалите 24 играчи. Целият отбор остава напълно фокусиран върху предстоящите си ангажименти към националния отбор и постигането на целите си“, се казва в изявлението.
На 27 септември Роналдо не излезе на терена за мача от Лигата на нациите срещу Норвегия (2:1) и впоследствие не участва в тренировките на отбора. Медиите разкриха, че той има спорове със старши треньора Жорже Жезус, но двамата са изчистили недоразуменията.
Снощи Жезус обяви на пресконференция, че Роналдо също няма да играе и срещу Дания по-късно тази вечер. След това 41-годишният футболист съобщи в социалните мрежи, че е решил да напусне лагера на португалския национален отбор.