Аржентина громи в първия си мач без Меси

Аржентина вкара по два гола в двете полувремена и надви Боливия с 4:0 в първия мач на отбора, след като Лионел Меси обяви оттеглянето си от международния футбол. Приятелският двубой бе проведен на стадион "Марио Кемпес" и световните шампиони спечелиха за 15-и път в последните си 16.

Лаутаро Мартинес откри резултата в 19-ата минута, Николас Пас увеличи преднината на аржентинците в 29-ата, а Кристиан Ромеро в 54-ата и Мануел Лопес четири преди края оформиха крайния резултат. Така аржентинците спечелиха първия си мач от финала на Световното първенство, който загубиха от Испания след добавено време.

Меси прекрати международната си кариера през миналия месец, но ще изиграе последните си минути с легендарния номер 10 за последно следващия вторник, когато Аржентина ще срещне Бенин в Буенос Айрес. Той се оттегля след 207 мача и рекордните 125 гола, 21 от които на световни финали.

Капитан на Аржентина вместо Меси бе Ромеро. Преди последното сбогом на плеймейкъра Аржентина ще играе и контрола с Буркина Фасо.