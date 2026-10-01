Порто обяви привличането на Крис Смолинг

Порто обяви подписването на договор с английския защитник Крис Смолинг, обявиха от португалския клуб на официалния си уебсайт.

36-годишният англичанин парафира контракт до края на сезона, с опция за още една година. Той ще носи фланелката с номер 6 за новия си отбор.

Смолинг беше без клуб от 1 юли, след като договорът му с Ал-Файха изтече. Преди това той е играл за Рома, Манчестър Юнайтед и Фулъм.

Бранителят има един гол в 31 двубоя за националния отбор за Англия.