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Тибо Куртоа: Килиан Мбапе заслужава златната топка

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Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
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Стражът на Реал подкрепи своя съотборник за индивидуалната награда.

тибо куртоа килиан мбапе заслужава златната топка
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Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа е на мнение, че неговият съотборник Килиан Мбапе заслужава „Златната топка“.

„Според мен Килиан Мбапе заслужава „Златната топка“. Говорил съм с играчи тук и в националния отбор. Всички бяха изумени колко бързо преминава през противниците, благодарение на скоростта си. А след това са и головете му", заяви стражът.

„Златната топка“ трябва да се присъжда на най-добрия, а не на този, който е спечелил най-много трофеи. В противен случай, използвайки този критерий, Карвахал трябваше да я спечели преди две години“, добави Куртоа, цитиран от Onda Cero.

Церемонията по връчването на „Златната топка“ тази година ще бъде на 26 октомври в Лондон. Тя се премества от традиционния си дом в Париж, за да отбележи 70-годишнината от първата награда, спечелена от великия английски футболист Стенли Матюс.

Призът „Златната топка“ е създаден от France Football и се връчва от 1956 година за мъже, а от 2018-а за жени. За нея гласуват журналисти от първите 100 държави в класацията на ФИФА за наградата при мъжете и първите 50 държави в класацията на ФИФА за тази при жените

#Златна топка 2027 година #Тибо Куртоа #Килиан Мбапе

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