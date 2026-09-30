От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
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От Локомотив (Пловдив) изказаха съболезнования по повод кончината на президента на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов, в своята официална страница в социалната мрежа Фейсбук.
"С дълбока скръб ПФК Локомотив Пловдив изказва своите искрени съболезнования по повод внезапната кончина на президента на ПФК Ботев (Пловдив) Илиян Филипов.
В този труден момент изразяваме своята съпричастност към неговото семейство и близки, както и към всички в ПФК Ботев и “жълто-черното” семейство.
Приемете нашите най-искрени съболезнования.
Поклон пред светлата му памет", написаха от Локомотив (Пловдив).
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