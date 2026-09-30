БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери...
Чете се за: 00:30 мин.
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Чете се за: 01:27 мин.
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Трагедията "Петрохан": Превишил ли е Борислав Сандов своите правомощия?

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Запази

Бившият екоминистър вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление

Трагедията "Петрохан": Превишил ли е Борислав Сандов своите правомощия?
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между МОСВ и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан е възложено на неправителствената организация държавно-властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа "Петрохан" на конкретни хора от организацията. Защитата категорично отхвърля това.

снимки: БТА

Сандов категорично заяви, че меморандумът не е давал контролни функции и не е водил до никакви облаги.

Борислав Сандов - бивш министър на околната среда и водите:
Конкретно за това рамково споразумение - то не възлагаше контролни функции, не създаваше права, не ограничаваше ничии права и със сигурност не водеше до никакви облаги или до някакви злоупотреби. Те имаха условия, база, техника, мотивирани участници - членове на тази организация. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения, да се използва техния опит от европейските инициативи, в които са участват, за пренасяне на такъв опит в България и да могат да се обучават там български рейнджъри. Не е имало обмяна на какъвто и да е ресурс. Няма никакви облаги нито за едната, нито за другата страна, и в този смисъл няма как да е ощетен националния интерес с някаква облага.

Николай Николаев - говорител на Софийска градска прокуратура:
Според обвинението са настъпили значителни вредни последици за гражданите и за държавата. Ограничен е бил, според обвинението достъпът на граждани. Такива са доказателствата, събрани в тази насока и е накърнен престижа на държавата, доколкото държавно-властнически правомощия не могат да се делегират на частно сдружение, каквото е цитираната неправителствена организация. Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Тоест, за да бъде доказано това, че той е целял да набави облага за конкретното сдружение е предстояло значителен процес на събиране на доказателствата, това не може да бъде изведено само от писмени доказателства, документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл

#случаят "Петрохан" #Борислав Сандов #обвинителен акт

Водещи новини

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Остров Свети Ахил – политическото и духовно сърце на Самуилова България Остров Свети Ахил – политическото и духовно сърце на Самуилова България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
На косъм от трагедия: Самолет от Дубай до Тел Авив кацна аварийно след "сериозен инцидент" На косъм от трагедия: Самолет от Дубай до Тел Авив кацна аварийно след "сериозен инцидент"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Трагедията "Петрохан": Превишил ли е Борислав Сандов...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Лозари от Свиленградско излизат на протест заради непродадена...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Зорница Русинова: Време е за нов модел на социална подкрепа
Чете се за: 07:20 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ