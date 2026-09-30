Трагедията "Петрохан": Превишил ли е Борислав Сандов своите правомощия?
Бившият екоминистър вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление
Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между МОСВ и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".
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Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан е възложено на неправителствената организация държавно-властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа "Петрохан" на конкретни хора от организацията. Защитата категорично отхвърля това.
снимки: БТА
Сандов категорично заяви, че меморандумът не е давал контролни функции и не е водил до никакви облаги.
Борислав Сандов - бивш министър на околната среда и водите:
Конкретно за това рамково споразумение - то не възлагаше контролни функции, не създаваше права, не ограничаваше ничии права и със сигурност не водеше до никакви облаги или до някакви злоупотреби. Те имаха условия, база, техника, мотивирани участници - членове на тази организация. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения, да се използва техния опит от европейските инициативи, в които са участват, за пренасяне на такъв опит в България и да могат да се обучават там български рейнджъри. Не е имало обмяна на какъвто и да е ресурс. Няма никакви облаги нито за едната, нито за другата страна, и в този смисъл няма как да е ощетен националния интерес с някаква облага.
Николай Николаев - говорител на Софийска градска прокуратура:
Според обвинението са настъпили значителни вредни последици за гражданите и за държавата. Ограничен е бил, според обвинението достъпът на граждани. Такива са доказателствата, събрани в тази насока и е накърнен престижа на държавата, доколкото държавно-властнически правомощия не могат да се делегират на частно сдружение, каквото е цитираната неправителствена организация. Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Тоест, за да бъде доказано това, че той е целял да набави облага за конкретното сдружение е предстояло значителен процес на събиране на доказателствата, това не може да бъде изведено само от писмени доказателства, документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл