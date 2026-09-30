Трагедията "Петрохан": Превишил ли е Борислав Сандов своите правомощия?

Бившият екоминистър Борислав Сандов вече е привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление заради рамково споразумение, подписано през февруари 2022 година между МОСВ и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си. С документа, който е подписан е възложено на неправителствената организация държавно-властнически и контролни функции и така е осигурил облага под формата на достъп до територии край хижа "Петрохан" на конкретни хора от организацията. Защитата категорично отхвърля това.

снимки: БТА

Сандов категорично заяви, че меморандумът не е давал контролни функции и не е водил до никакви облаги.