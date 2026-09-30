Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?

Убийство на знакова фигура от бизнеса и футбола в Пловдив. Илиян Филипов е бил прострелян с огнестрелно оръжие час след полунощ.

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов е станало в имот, който той притежавал в пловдивския район „Западен“. Тази сутрин районът на новата жилищна кооперация с двор беше блокиран от криминалистите.

Ето какво разказаха хората от квартала.

"Тук всичките са шокирани. Какво да правим? Ми той човекът... дошло му е времето."

"Показно убийство...Връщаме се към старите години."

На кадри от охранителни камери на съседна кооперация, с които БНТ разполага, се вижда, че първите полицаи, отзовали се на сигнала идват 2-3 минути след един часа след полунощ.

На този етап разследващие отказват информация дали има конкретен заподозрян или заподозрени като извършители. Както и дали е имало свидетели.

Васил Костадинов – директор на ОД на МВР: "Имаме конкретна насоченост. Работим по конкретни данни, които възникват в хода на, както казах, провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична, акцентите в работата се свеждат своевременно на съответните екипи."

Сформиран е специален щаб, за да бъде проверена всяка следа и информация, която може да помогне за разкриване на убийството.

Главен комисар Емил Пармаков - директор на ГДНП: "Предприети са охранителните мерки, които са контролно-охранителните мерки на територията на града, със съседните областни дирекции, затегнат е режимът на границата."

От разследването обясниха още, че на този ранен етап не изклюват нито една версия за убийството. Не може да се изведе водеща теза за мотива и за извършителя.

Ваня Христева – окръжен прокурор на Пловдив: „Твърде рано е, за да се изведе една конкретна версия. По тази причина се събират всякакви доказателства възможни, за да се изведе водеща версия, но се проверяват всички такива.“

Спортната общност в Пловдив е в шок от убийството. Още през 2025 година Илиян Филипов пое ангажимент да покрие дълговете на футболен клуб "Ботев" в размер на почти 7 млн. лева. През август 2026 година става председател на борда на директорите на клуба. Той беше радетел на идеята стадион "Ботев" да бъде отдаден от общината на концесия за 35 години.

Здравко Димитров – бивш кмет на Пловдив: "И искаше и концесия да вземе, доколкото знам, на стадиона. Да го вземе, да притежава изцяло футболния клуб. Не знам докъде са стигнали преговорите."

В последните години Илиян Филипов водеше открита битка с местни компании и бизннесмени, които открито обвиняваше в контрол над полицията в Пловдив.