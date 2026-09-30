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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ЦАР САМУИЛ

В очакване на тленните останки на Самуил: Какво свързва българския владетел с църквата "Св. София"?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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България е в очакване на тленните останки на цар Самуил. Те ще бъдат положени в столичния храм „Света София – Премъдрост Божия“, където вече е подготвено мястото за саркофага на средновековния български владетел.

Саркофагът ще бъде разположен в южния кораб на църквата. Очаква се тленните останки да пристигнат в събота - 3 октомври, когато храмът ще бъде отворен за всички, които желаят да се поклонят пред тях.

Съществуват предположения и за лична връзка на цар Самуил със „Света София“. Според отец Кирил Димов е възможно владетелят да е израснал в Средец и още като дете да е посещавал базиликата. Има догадки, че дори може да е бил кръстен в светата обител.

"Цар Самуил, доколкото разбирам от сведенията, коитопрочетох , тук е израснал. Ако баща му е бил управител на Средец, тогава Сердика е била Средец, ясно е, че неговите деца тук някъде са се родили, тук са ходили на богослужения, тук са въцърковени. Съвсем естествено е, ако Самуил тук е приел вярата, в тази базилика, това да е дало отражение на целия му живот. Той самият е бил добър християнин, почитал е и светците, в случая и свети Ахилий, и построява именно такава църква. Също това, че един владетел строи църкви, показва, че има добро отношение към вярата, към църквата", заяви отец Кирил.

В „Света София“ е запазен и надпис с думата „патриарх“, който се свързва с ранната история на Българската църква, с патриарх Дамян и ролята на Средец като важен център за българската държавна и църковна традиция през X век.

Предполага се още, че архитектурата на внушителната „Света София“ може да е повлияла върху изграждането на базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро, любимо място на цар Самуил. Именно там десетилетия по-късно са открити останките на българския владетел.

След пристигането им в България те ще бъдат положени в „Света София“, където вярващи и граждани ще могат да се поклонят пред тях.

#Самуил #мраморен саркофаг #тленни останки #Света София #църква

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