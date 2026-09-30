Полицейска кола се заби във витрина на оптика след гонка в центъра на Бургас

Полицейски автомобил се заби във витрината на оптика в центъра на Бургас след нощно преследване на 31-годишен криминално проявен мъж.

Случаят е от около 03.40 часа тази сутрин. Патрул на Първо районно управление забелязал издирвания мъж в района на улица „Цар Симеон I“. Когато униформените опитали да извършат проверка, мъжът потеглил с велосипед и направил опит да избяга. Започнало преследване по няколко улици в централната част на Бургас. Велосипедистът се движел, криволичейки пред патрулния автомобил. На главната пешеходна ул. „Богориди“ той изгубил контрол над велосипеда, ударил се в контейнер за отпадъци и паднал. За да не го блъснат, полицаите реагирали с рязко спиране. Заради влажната настилка обаче патрулният автомобил поднесъл и се врязал във витрината на намираща се наблизо оптика.

От МВР уточниха, че действията на служителите са били предприети, за да се избегне удар с падналия велосипедист и да бъдат предпазени животът и здравето му. При сблъсъка са нанесени материални щети по витрината на търговския обект, както и по предната част на полицейския автомобил. От полицията уточняват, че ударът не е бил с висока скорост и при инцидента няма пострадали.

Снимки: БНТ

31-годишният мъж е задържан. Проверява се евентуалната му съпричастност към кражби, извършени на територията на Бургас. Назначена е и проверка, която трябва да установи дали действията на полицейските служители по време на преследването са били съобразени с установените правила.