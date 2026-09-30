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Двама мъже са задържани след сигнал за блокирани работници в района на Паметника на свободата на връх Шипка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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двама мъже задържани сигнал блокирани работници района паметника свободата връх шипка
Снимка: БТА
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Двама мъже са били задържани за срок до 24 часа, след като са отказали да изпълнят полицейски разпореждания в района на Паметника на свободата на връх Шипка. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Полицейски служители от Районното управление в Казанлък са изпратени на място вчера след получен сигнал, че група хора не позволяват на работници, извършващи дейности на Паметника на свободата, да напуснат обекта. Двамата задържани са отказали да изпълнят многократните разпореждания на униформените.

По случая в Районното управление в Казанлък са образувани две досъдебни производства – по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс за хулиганство и грубо нарушаване на обществения ред, изразяващо явно неуважение към обществото, и по чл. 270, ал. 1 от Наказателния кодекс – за противозаконно пречене на орган на властта да изпълни задълженията си по служба, в случая във връзка с отказа да бъдат изпълнени полицейските разпореждания.

Консервационно-реставрационните дейности по Паметника на свободата на връх Шипка започнаха на 3 септември. Строително-монтажните работи трябва да приключат в срок до 642 календарни дни, считано от откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво на строежа, като предвид специфичните за района на Шипченския проход екстремни метеорологични условия, срокът е разположен в периода от 1 април до 31 октомври в три последователни календарни години.

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