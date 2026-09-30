Столичният храм "Света София" се подготвя за тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил

Мраморен саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще бъде разположен в старинния столичен храм „Света София“, където вече тече подготовката за тяхното посрещане. Мраморният саркофаг ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на църквата, в непосредствена близост до олтара. Мястото е избрано заради символичната му връзка с първоначалното погребение на българския владетел.

„От вчера започна много усилена подготовка. Имаме вече място, където да бъде положен. И то не е случайно избрано“, обясни отец Кирил Димов, председател на църковното настоятелство на старинния храм „Света София – Премъдрост Божия“.

По думите му саркофагът ще бъде разположен в южната част на напречния кораб на храма. Именно в южната част на базиликата „Свети Ахил“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро е било и мястото, свързано с погребението на цар Самуил.

„Избрано е това място, защото и на остров Свети Ахил, в базиликата, построена от самия цар Самуил, той също е положен в южната част на храма“, посочи отец Кирил.

Съществува и още една символична връзка между владетеля и столичната „Света София“. Според свещеника има сведения, че Самуил е прекарал част от детството си в района и е възможно да е посещавал храма, дори да е кръстен в него.

„По негово време тази църква я е имало и е много вероятно цар Самуил да е влизал в нея, да е участвал в богослужения и, както се предполага, дори да е кръстен тук“, каза отец Кирил.

Мраморният саркофаг ще бъде поставен близо до олтара – решение, което според свещеника е и знак на почит към българския владетел.

„Това е една чест към нашия български владетел цар Самуил – да бъде до най-святото място, светия олтар“, подчерта той.

Отец Кирил посочи и архитектурните прилики между „Света София“ и базиликата „Свети Ахил“. Според него е възможно спомените на Самуил от софийския храм да са оказали влияние при изграждането на базиликата на острова.

„Твърде е възможно детските спомени на цар Самуил да са повлияли при изграждането на тази базилика на остров Свети Ахил, тъй като тя има подобен вид на „Света София“. Символика във всички случаи има“, каза свещеникът.

Подготовката в храма вече е в заключителния си етап. Предвижда се тленните останки на цар Самуил да бъдат посрещнати с тържествена церемония.