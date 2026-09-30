Украинец помете паркирана кола и се заби в стълб в бургаски квартал (СНИМКИ И ВИДЕО)

Украински гражданин предизвика тежка катастрофа рано тази сутрин в бургаския квартал „Сарафово“, след като изгубил контрол над автомобила си, ударил паркирана кола и се забил в крайпътен стълб. Инцидентът е станал около 6:00ч на една от централните улици.

След поредицата от сблъсъци автомобилът е спрял върху тротоара. Ударите са причинили сериозни материални щети и по двата автомобила.

Снимки: Фейсбук: " Денонощна пътна помощ Бургас

Паркираната кола е собственост на руски гражданин. По непотвърдена информация украинският шофьор е седнал зад волана след употреба на алкохол.

При инцидента няма пострадали хора.