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Русия отправи ядрено предупреждение към НАТО

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Причината - покачващото се напрежение в балтийския регион

русия отправи ядрено предупреждение нато
Снимка: АП/БТА - архив
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Русия е издала ядрено предупреждение към НАТО във връзка с руския ексклав Калининград, за да напомни на “безразсъдните“ в Европа за разпоредбите на действащата си ядрена политика, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Кремъл.

В писмо, с което информационната агенция посочи, че се е запознала, Русия предупреждава НАТО, че Москва е готова да прибегне до ядрените си оръжия, ако западният алианс се опита да изолира ексклава на Балтийско море.

“Съвсем естествено е нашите дипломати да се опитват да напомнят на безразсъдните в Европа за нашите политически документи по този въпрос“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на журналистически въпрос.

В писмото на Москва до НАТО се посочва, че Русия няма намерение да атакува страни от НАТО, но предупреждава, че всяка агресия срещу Калининград - тежко въоръжена руска територия, между Полша и Литва - ще бъде посрещната с възможно най-силния отговор.

Предупреждението подчертава рязкото покачване на напрежението между Русия и европейските страни, които обвиняват Москва в ескалация на “хибридната война” на континента чрез действия, които включват саботажи и палежи.

#ядрено предупреждение #Русия #НАТО

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