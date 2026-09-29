Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания

Мощни експлозии разтърсиха Киев тази сутрин при руски атаки с ракети и дронове.

Нанесени са щети на сгради, възникнали са пожари. По време на сигнал за въздушна тревога са задействани системите за противовъздушна отбрана. Осем души са ранени в района на Одеса. Засегнати са жилищни сгради, гимназия и общежитие, приют за животни, завод и складови помещения. Вчера девет души загинаха, а над 80 бяха ранени при руски атаки с дронове в цялата страна, включително в украинската столица.

Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който увеличава с още 15 500 души числеността на армията. Това е четвъртото увеличение от началото на годината, с което въоръжените сили на Русия достигат 2 милиона и 400 хиляди души. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания.