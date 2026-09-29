БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от...
Чете се за: 03:27 мин.
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за...
Чете се за: 08:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Запази
зеленски руското въздушно пространство практика затворено
Слушай новината

Мощни експлозии разтърсиха Киев тази сутрин при руски атаки с ракети и дронове.

Нанесени са щети на сгради, възникнали са пожари. По време на сигнал за въздушна тревога са задействани системите за противовъздушна отбрана. Осем души са ранени в района на Одеса. Засегнати са жилищни сгради, гимназия и общежитие, приют за животни, завод и складови помещения. Вчера девет души загинаха, а над 80 бяха ранени при руски атаки с дронове в цялата страна, включително в украинската столица.

Руският президент Владимир Путин подписа указ, с който увеличава с още 15 500 души числеността на армията. Това е четвъртото увеличение от началото на годината, с което въоръжените сили на Русия достигат 2 милиона и 400 хиляди души. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Планира се увеличение на чужденците в руската армия. Важно е правителствата на страните, чиито граждани Русия набира в армията си, да предприемат мерки за противодействие. В момента на руска територия има повече от 8000 севернокорейски войници. Освен това се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 войници – те са подбирани за обучение и впоследствие ще бъдат прехвърлени в Русия.“

#руски удари в Киев #мобилизация в Русия #Русия #киев #Володимир Зеленски #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
1
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх Околчица, иска ексхумация на тялото му
2
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх...
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
3
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
От ДПС внасят промени в закона срещу предложението за глоби за държане на домашна ракия
4
От ДПС внасят промени в закона срещу предложението за глоби за...
Столичната община започна принудителното премахване на незаконния ресторант „Кошарите“
5
Столичната община започна принудителното премахване на незаконния...
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара
6
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
5
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Русия

Войната в Украйна: Един човек загина при руски атака с дронове срещу Киев тази нощ
Войната в Украйна: Един човек загина при руски атака с дронове срещу Киев тази нощ
Путин определи твърденията за планирана атака срещу европейски страни като "пълна глупост" Путин определи твърденията за планирана атака срещу европейски страни като "пълна глупост"
Чете се за: 00:40 мин.
Путин: Русия не се готви за какъвто и да било конфликт с Европа Путин: Русия не се готви за какъвто и да било конфликт с Европа
Чете се за: 00:32 мин.
Почина Марина Влади Почина Марина Влади
63691
Чете се за: 01:22 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Ако злото получава подкрепа, това само ще го направи по-силно Владимир Кличко пред БНТ: Ако злото получава подкрепа, това само ще го направи по-силно
Чете се за: 01:15 мин.
Срещи в ООН за Украйна: Възможно ли е енергийно примирие? Срещи в ООН за Украйна: Възможно ли е енергийно примирие?
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за семействата в Бюджет 2027 Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за семействата в Бюджет 2027
Чете се за: 08:45 мин.
У нас
Малко над половината българи доплащат за здраве Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27° Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: На прага сме на грипния сезон, интересът към...
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Бюджетът на ЕС: „Шест държави настояват за съкращаване на...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Съдът пусна под домашен арест Христо Широков заради влошено здраве
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Ограничават движението край Кресна до 1 октомври заради строителни...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ