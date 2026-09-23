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Срещи в ООН за Украйна: Възможно ли е енергийно примирие?

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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срещи световни лидери реч общото събрание оон програмата президента йотова
Снимка: БТА
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Две срещи в различен състав и формати по време на Общото събрание на ООН бяха посветени на усилията и очакванията за постигане на мир в Украйна. Американският президент разговаря с Володимир Зеленски. А преди минути приключи срещата между делегациите на американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров.

И Русия, и Украйна са изразили интерес към ограничено прекратяване на огъня, засягащо транспорта на зърното и енергетиката, съобщи американският държавен секретар след приключването на срещата му с руския външен министър Лавров. Марко Рубио увери, че страната му е готова да изиграе конструктивна роля за осъществяването на тези цели.

„Работим за край на войната“, заяви по-рано Доналд Тръмп след 40-минутен разговор с Володимир Зеленски. Срещата им беше сред най-очакваните в Ню Йорк. В разговор с медиите след това Зеленски потвърди усилията за постигане на енергийно примирие. По време на разговора украинският президент е поискал ракети „Пейтриът“, за да може страната му да се справи с предстоящата зима, която според него отново се очертава „тежка“.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Готови сме за енергийно примирие. Ако те не искат да атакуваме рафинериите им и всичко останало – готови сме. Само ако те не нападат нашата енергийна система. ... Много сме благодарни на американската страна, която ще представи нашето предложение на Русия.“

Украинският държавен глава отново заяви, че е готов да участва в тристранна среща с Тръмп и Путин и че се надява Вашингтон да успее да убеди Москва да седне на масата за преговори. В противовес на тези надежди часове по-късно руският лидер Путин направи видеообръщение към войниците и командирите на фронта в коментар след последните парламентарни избори.

Владимир Путин, президент на Русия: „Хората вярват във вас, вярват в нашата победа, вярват във вашата смелост, във вашия героизъм и във вашата преданост към Родината. И не се съмнявам, че всички цели, които си поставихме в рамките на специалната военна операция, ще бъдат постигнати!“

Двама души загинаха, а 36 бяха ранени този следобед при руски въздушни удари в района на Киев.

#Марко Рубио # Доналд Тръмп #Владимир Путин #ООН #Володимир Зеленски #Сергей Лавров

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