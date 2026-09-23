Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало

Делото за катастрофата, при която преди три години на пешеходна пътека загина 14-годишния Филип, започва отначало. Заседанието е съпроводено с протест на близки на момчето.

Защо наказанието толкова много се отдалечава от извършването на престъплението?

Родителите на Филип поискаха нов съдебен състав да гледа делото поради съмнение, че старият е пристрастен.

Съдът разпита свидетел на катастрофата на първото заседание по същество по делото след отвода на предишния съдебен състав. Останалите трима свидетели не се явиха.

Обвиняем за катастрофата е 39-годишният Петър Тодоров. Инцидентът се случи на 2 септември 2023 г. на пешеходна пътека на ул. "Гурко" в София. Делото влиза за втори път в съдебна фаза, след като през март предходният съдебен състав си направи отвод.