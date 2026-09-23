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Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Делото за катастрофата, при която преди три години на пешеходна пътека загина 14-годишния Филип, започва отначало. Заседанието е съпроводено с протест на близки на момчето.

Защо наказанието толкова много се отдалечава от извършването на престъплението?

Родителите на Филип поискаха нов съдебен състав да гледа делото поради съмнение, че старият е пристрастен.

Съдът разпита свидетел на катастрофата на първото заседание по същество по делото след отвода на предишния съдебен състав. Останалите трима свидетели не се явиха.

Обвиняем за катастрофата е 39-годишният Петър Тодоров. Инцидентът се случи на 2 септември 2023 г. на пешеходна пътека на ул. "Гурко" в София. Делото влиза за втори път в съдебна фаза, след като през март предходният съдебен състав си направи отвод.

Красимир Арсов, баща на Филип: "Причините са много. Непрекъснато бе демонстрирана от миналия съдебен състав една пристрастност, въпреки че трябва да са безпристрастни. Даваха се постоянно възможност на защитата да прокарва своята теза, която е категорично несъстоятелна и на последното заседание вече си пролича това с пълна сила, когато съдийката с определение определи, че това престъпление е извършено по непредпазливост, въпреки че обвинението и всички факти доказват, че то е извършено с евентуален умисъл.

- БНТ: Какво ви гарантира обаче, че сега новият състав ще разгледа по-добре делото?

Николина Петкова, майка на Филип: Разбира се, че нищо не ни гарантира, но се надяваме наистина на непредубеденост на този състав и ново, по-бързо протичане на съдебния процес."

#делото "Филип" #14-годишния Филип #катастрофа

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