Мариана Кукушева: Не може хлебарите да поемат цялата тежест, свързана с цената на хляба

Ние предлагаме три варианта. Не просто да остане хлябът на достъпна цена, а и да гарантираме българска продоволствена сигурност. Производството на хляб е приоритетно при непредвидими условия на живот. И така, предлагаме първо: да се запази свободния пазар, в който с основния пазарен метод - развитие на конкуренцията цената остава достъпна и не може да скача. В момента се предлага регулация на цените на свободния пазар през въвеждане на нормативна уредба с регистри и методики. Административният натиск във всяко едно бизнес начинание може само да покачва цените. И вторият е въвеждане на регулирана цена, определена от държавата. Третото ни предложение е свързано с въвеждане отново на нулево ДДС ставка на хляба с цел да се гарантира, че потребителят ще има средства да осигури хляба на трапезата си , това заяви в "Денят започва" Мариана Кукушева - председател на Националния браншови съюз на хлебарите.

По думите й в момента притеснението не е от смяна на модела, а очакваме държавата да избере подхода и механизма, по който този бранш ще съществува.

Защото не може хлебарите да поемат цялата тежест, свързана с цената на хляба. Хлябът освен пазарен продукт има и социална натовареност.

Тя поясни, че себестойността на хляба за всеки производител е абсолютно индивидуална. Тя зависи от рантабилността на предприятието, технологична цялост, логистика.

Ние искаме повече контрол, защото съществува хляб, който се продава без фактура. Това е т.нар сива икономика. Но това не е акцент. Истината е, че нямаше сива икономика, когато беше нулево ДДС-то.

Според нея нулевата ДДС ставка доказва, че има дългосрочен полезен ефект, защото хлябът е "единствената храна, която не промени доставната си цена в рамките на пет години".

Аз не искам по никакъв начин да бъдем привилегировани. Не търсим изключения, просто в случая апелираме, че браншът е в тежко състояние.

Тя е на мнение, че много колеги няма да могат да издържат цял месец. По думите й затварянето на българско производство в сферата на хлебопроизводството е опасно явление, защото, ако има недостиг на български хляб, ще има внос.

Целия разговор вижте във видеото