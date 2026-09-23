БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мариана Кукушева: Не може хлебарите да поемат цялата тежест, свързана с цената на хляба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
мариана кукушева
Слушай новината

Ние предлагаме три варианта. Не просто да остане хлябът на достъпна цена, а и да гарантираме българска продоволствена сигурност. Производството на хляб е приоритетно при непредвидими условия на живот. И така, предлагаме първо: да се запази свободния пазар, в който с основния пазарен метод - развитие на конкуренцията цената остава достъпна и не може да скача. В момента се предлага регулация на цените на свободния пазар през въвеждане на нормативна уредба с регистри и методики. Административният натиск във всяко едно бизнес начинание може само да покачва цените. И вторият е въвеждане на регулирана цена, определена от държавата. Третото ни предложение е свързано с въвеждане отново на нулево ДДС ставка на хляба с цел да се гарантира, че потребителят ще има средства да осигури хляба на трапезата си , това заяви в "Денят започва" Мариана Кукушева - председател на Националния браншови съюз на хлебарите.

По думите й в момента притеснението не е от смяна на модела, а очакваме държавата да избере подхода и механизма, по който този бранш ще съществува.

Защото не може хлебарите да поемат цялата тежест, свързана с цената на хляба. Хлябът освен пазарен продукт има и социална натовареност.

Тя поясни, че себестойността на хляба за всеки производител е абсолютно индивидуална. Тя зависи от рантабилността на предприятието, технологична цялост, логистика.

Ние искаме повече контрол, защото съществува хляб, който се продава без фактура. Това е т.нар сива икономика. Но това не е акцент. Истината е, че нямаше сива икономика, когато беше нулево ДДС-то.

Според нея нулевата ДДС ставка доказва, че има дългосрочен полезен ефект, защото хлябът е "единствената храна, която не промени доставната си цена в рамките на пет години".

Аз не искам по никакъв начин да бъдем привилегировани. Не търсим изключения, просто в случая апелираме, че браншът е в тежко състояние.

Тя е на мнение, че много колеги няма да могат да издържат цял месец. По думите й затварянето на българско производство в сферата на хлебопроизводството е опасно явление, защото, ако има недостиг на български хляб, ще има внос.

Целия разговор вижте във видеото

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е отговорност към настоящето и бъдещето
1
Президентът Илияна Йотова: Великият държавнически акт от 1908 г. е...
Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за есента
2
Проф. Тодор Кантарджиев: Сега е моментът да подготвим имунитета за...
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
3
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане"
4
Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка...
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
5
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
Франция се изправя срещу Румъния, Полша среща Германия на четвъртфиналите на ЕвроВолей 2026 в София
6
Франция се изправя срещу Румъния, Полша среща Германия на...

Най-четени

НЗОК поема още една дейност при зъболекар
1
НЗОК поема още една дейност при зъболекар
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
3
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал "Младост" 3
4
Жестоко убийство на 6-годишно дете в столичния квартал...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
5
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
6
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри

Още от: Бизнес

Увеличение от 239% на търговията между САЩ и България за 10 години
Увеличение от 239% на търговията между САЩ и България за 10 години
2 евро за литър дизел в някои столични бензиностанции 2 евро за литър дизел в някои столични бензиностанции
Чете се за: 00:47 мин.
Няма основание за сериозен скок в цената на хляба, заяви земеделският министър Няма основание за сериозен скок в цената на хляба, заяви земеделският министър
Чете се за: 01:17 мин.
Успешен летен сезон отчитат от туристическия бранш по Черноморието Успешен летен сезон отчитат от туристическия бранш по Черноморието
6410
Чете се за: 01:27 мин.
Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов Ексклузивно: Има ли достатъчно суровини за "Лукойл" и докога ще поскъпват горивата – пред БНТ говори особеният управител Евгени Симеонов
Чете се за: 04:50 мин.
Между 1200 и 1500 евро е средната заплата в "Тракия икономическа зона", предстои разкриване на още работни места Между 1200 и 1500 евро е средната заплата в "Тракия икономическа зона", предстои разкриване на още работни места
5888
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Земетресение е регистрирано в района на Несебър
Земетресение е регистрирано в района на Несебър
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Подготовката за вота - ЦИК определя номерата в бюлетината за президентските избори Подготовката за вота - ЦИК определя номерата в бюлетината за президентските избори
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ново заседание за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека Ново заседание за смъртта на 14-годишния Филип, който загина на пешеходна пътека
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Как ще се гласува в чужбина? МВнР с подробности за организацията на вота Как ще се гласува в чужбина? МВнР с подробности за организацията на вота
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Кабинетът решава при какви условия ще се отпускат безлихвени заеми...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Йотова от Ню Йорк: След декларациите е време за конкретни решения...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
В НС: Първо гласуване на законопроекта на потребителския кредит
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Тръмп за сделка с Иран: Моментът настъпи
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ