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Обяд за 1 евро: Инициативата във френските университети се радва на голям успех

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Чете се за: 01:40 мин.
По света
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Френските студенти вече се радват на обяд за 1 евро. Инициативата има голям успех сред младежите в университетите в момент, когато според статистиката 20 процента от учащите във висши учебни заведения не получават достатъчно храна.

Предястие, основно ястие и десерт, храненето за 1 евро за френските студенти е добре балансирано.

– Имам ориз, цвекло, моркови, маруля, червен боб и лимонов пай за 1 евро. Страхотно!

Независимо от града, опашки за евтината храна се извиват още от 10 и половина сутринта. Търсенето е толкова голямо, че са отворени допълнителни каси, а графиците на учебните занятия дори са коригирани.

– Това ни мотивира да идваме по няколко пъти на ден. Да се храниш за едно евро у дома е невъзможно.

– Вече се боря с наема и всичко останало, честно казано, това е наистина е от полза!

В град Клермон-Феран например сервират над 1000 хранения на ден. В столовата се оплакват от претоварване и проблеми с доставките.

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Първоначално валидна само за стипендианти, инициативата е разширена до три милиона млади хора независимо от доходите им. Очаква се мярката да струва 116 милиона евро годишно, но според парламентарен доклад финансирането в момента е недостатъчно.

#училищна столова #обяд #университети #Франция

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