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ЕС спаси санкциите срещу Русия: Какви са компромисите?

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Европа
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Снимка: илюстративна
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Украйна определи като „срамно“ и „неоправдано“ решението на Европейския съюз да премахне двама от най-известните руски олигарси от списъците със санкционирани лица. „Москва се радва, че получи това, което искаше: чувство за безнаказаност, унижение на Евросъюза и разделение на европейците“, написа в социалните мрежи външният министър Андрий Сибиха. Той призова отделните страни членки да наложат собствени национални санкции срещу двамата милиардери.

Решението на Евросъюза освобождава от санкции Алишер Усманов и Михаил Фридман, но запазва наказателните мерки срещу 3 хиляди други лица и организации за още три години. 27-те приеха, макар и неохотно, искане на Франция и Люксембург за изваждане на двамата олигарси от санкционните списъци. Така представителите спасиха целия пакет санкции срещу Москва, които щяха да отпаднат, ако не беше постигнат компромис за подновяване до полунощ.

Принципно съгласие беше постигнато в понеделник, но Латвия в последния момент обяви, че не може да го подкрепи. На пореден кръг преговори Рига беше убедена да гласува с „въздържал се“, за да не осуети подновяването на санкциите – основното оръжие на Европа срещу Кремъл.

Санкциите срещу Русия подлежат на продължаване с единодушие на всеки шест месеца. Кремъл заяви, че трябва да отпаднат наказателните мерки на Запада срещу всички руски граждани и бизнесмени, а не само срещу Усманов и Фридман. Москва повтори позицията си, че смята тези санкции за незаконни.

#Михаил Фридман #Алишер Усманов #санкции

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