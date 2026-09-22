Нов сблъсък на Тръмп с пресата: След медиен бойкот Белият дом стартира своя телевизия

Основните американски телевизии прекратиха общото си отразяване на президента Тръмп в отговор на отнетия достъп до Белия дом на Си Ен Ен, „Политико“ и Ем Ес Нау.

Доналд Тръмп обвини санкционираните медии в тиражиране на „измислици и лъжи“ за неговата администрация и на влизане в ООН подхвърли: „Си Ен Ен, не трябва да сте тук.“

Трите засегнати компании заведоха дело срещу Белия дом. По-рано нито една телевизия не пое ролята на Си Ен Ен да подава на ротационен принцип сигнал за всички мрежи с цел икономии на средства и място.

Междувременно администрацията стартира собствен стрийминг канал „Тръмп Ти Ви“, който предава денонощно кадри с държавния глава. Белият дом излъчи на сайта си откриването от Тръмп на нова хеликоптерна площадка в комплекса, но думите на държавния глава останаха нечути.