Белият дом отказва достъп на избрани репортери след заповедта на Тръмп

Белият дом отказа достъп на репортери, след като Доналд Тръмп забрани на три медийни компании да изпращат журналисти в сградата.

Агенти на "Сикрет Сървис" конфискуваха репортерските карти на служители на Си Ен Ен, изданието "Политико" и Ем Ес Нау, след като опитаха да влязат в резиденцията на президента.

Представители на трите медии заявиха, че решението на Тръмп да забрани достъпа на техни репортери до Белия дом противоречи на първата поправка в Американската конституция и правото на свободно отразяване без правителствена намеса. Американският президент ги обвини в лъжи по негов адрес и добави, че скоро ще забрани и други медии, вероятно "Ню Йорк Таймс" и "Вашингтон пост". Очаква се американските съдилища да отменят указа на Тръмп.