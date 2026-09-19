БНТ открехва завесата - какво да очакват зрителите в новия сезон на "Под прикритие"?

След 10 години пауза най-гледаният сериал у нас – „Под прикритие“, се завръща с най-мащабния шести сезон по БНТ. Любими герои и нови лица ще видим още в премиерния епизод на 10 октомври от 22.00 часа в ефира на обществената телевизия. За най-големите фенове ще има и предпремиера 5 дни по-рано.

Със заявката за най-мащабния сезон досега сериалът „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "След 10 години пауза ще имаме едно интересно завръщане. С изключително интересни сюжети, изключително интересна фабула. Така че след 10 години, на 10 октомври от 10 часа вечерта – събота се пада, зрителите нека бъдат пред екраните на БНТ."

Виктор Божинов, режисьор на „Под прикритие“: "За мен „Под прикритие“ е може би най-важният проект, защото аз него най-много го обичам, най-много съм се задържал в него и съм дал може би най-много години, страст и енергия."

Няколко преплетени сюжетни линии ще покажат как е станала завръзката, но и как продължава животът на героите от „Под прикритие“. Премиерните епизоди ще покажат и нови лица, които досега не са били част от сериала.

Виктор Божинов, режисьор на „Под прикритие“: "Разказът се състои от 2 пласта – един абсолютно съвременен, един, който стои в миналото, които разказва за това как групата на Джаро се събира, какви са причинно-следствените връзки, преди да започне историята, която зрителите вече познават, и, разбира се, какъв е ходът, който мотивира историята на шести сезон. И затова всички любими персонажи по един или друг начин ще бъдат върнати в историята."

За най-нетърпеливите телевизията ще направи и предпремиера на 5 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. Билетите са вече в продажба във физическите каси на НДК, а от понеделник ще са достъпни и онлайн. Червен килим ще посрещне звездите от сериала, ще бъдат поканени и бившите директори на обществената телевизия, направили възможно „Под прикритие“ да се превърне във флагман на българското серийно кинопроизводство.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Ние на премиерата, разбира се, ще поканим всички, които имат участие и принос в стартирането и продължаването на този сериал."

Създаденият от БНТ киноафиш ще бъде допълнен с историческия сериал „Огън в зениците“, „Летище“, два ситкома и още няколко нови филма, които зрителите ще могат да гледат в следващите месеци.

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Българската национална телевизия е най-големият продуцент в България на тв филми и сериали и „Под прикритие“, който сега беше завършен постпродукционно, предстои да бъде излъчен, но предстоят още много други продукции."

В програмата на телевизията са заложени още чужди серийни, игрални и документални филми, снимани през последните 5 години и носители на редица награди, като „Оскар“, „Златна мечка“ и „Златна палма“.