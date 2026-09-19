Гръцкият „остров на прасенцата“ стана хит в интернет

На кратко разстояние от брега на Западна Гърция, между Лефкада и Итака в Йонийско море, малкият остров Атокос се превърна в една от най-необичайните забележителности на Гърция.

Атокос, известен още като „острова на прасетата“, придоби популярност благодарение на популацията от черни средиземноморски прасета, които се разхождат свободно там. Необитаемият остров днес е популярна дестинация за лодки и посетители, които идват да плуват във водите му и да наблюдават прасетата, които се разхождат свободно из острова.

Снимки на прасета, които се наслаждават на морето и се приближават към лодките на туристите, взривиха социалните мрежи, превръщайки малкия остров в дестинация, която се разпространи като вирус.

„Беше невероятно преживяване, нещо наистина уникално“, казва една шотландска туристка, описвайки срещата си с необичайните обитатели на острова. „Видяхме клиповете в Instagram и, тъй като бяхме на почивка в Итака, решихме да посетим острова и да се запознаем лично с прочутите прасенца“, казва друг турист.

На фона на тюркоазените води и екзотичната обстановка тези симпатични прасенца се превърнаха в най-неочакваните „посланици“ на гръцкото лято.

Статия, написана от ERTNews, първоначално публикувана на 18 септември 2026 г.