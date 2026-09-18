Кои са осминафиналите на ЕвроВолей 2026 в Торино

Изиграха се последните мачове от груповата фаза на европейското първенство по волейбол в Италия и във Финландия. Тези двубои определиха осминафинални двойки за потока в Торино.

В група А в Модена, Гърция победи Словакия 3:1 (25:17, 21:25, 25:21, 25:21). Така гърците си подпечатаха 3-то място в групата. Словакия приключи участието си без победа.

Италия надигра Словения с 3:2 (25:19, 22:25, 29:31, 25:25, 15:9) в истинско волейболно зрелище за първото място в групата. Домакините от Италия измъкнаха трудна победа и завършиха груповата фаза като непобеден лидер.

В група С в Тампере, се решиха крайните позиции и кой ще заеме последната квота за елиминациите.

Белгия се наложи над Сърбия с 3:0 (25:19, 25:21, 25:16) и поднесе една от изненадите на ЕвроВолей. С този успех Белгия си осигури класиране напред в турнира, измествайки Естония, която надигра Финландия с 3:2 (22:25, 25:21, 25:22, 20:25, 15:11).

Домакините от Финландия, които вече си бяха осигурили първото място в групата, допуснаха изненадваща първа загуба в оспорван петгеймов мач. Въпреки престижния успех, спечелените 2 точки не бяха достатъчни за Естония и те отпаднаха от турнира.

Така осминафиналните мачове, които ще се изиграят в емблематичната зала „Палавела“ в Торино, Италия са:

20 септември (неделя):

17:00 ч. - Белгия - Чехия

21:05 ч. - Италия - Дания

21 септември (понеделник):

17:00 ч. - Словения - Сърбия

21:05 ч. - Финландия - Гърция

В "Арена 8888" в София ще се изиграят останалите осминафинали:

19 септември (събота):

16:00 ч. — Полша - Латвия

19:00 ч. — България - Германия

20 септември (неделя):

16:00 ч. — Украйна - Румъния

19:00 ч. — Франция - Португалия



