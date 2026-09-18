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Медиите в Германия преди мача с България от ЕвроВолей 2026: Отборът ни е изправен пред сериозно предизвикателство

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgvolleyball.com
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Спорт
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България играе с Германия на 19 септември (събота) от 19:00 ч. в "Арена 8888".

Медиите в Германия преди мача с България от ЕвроВолей 2026: Отборът ни е изправен пред сериозно предизвикателство
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Като сериозно предизвикателство, изключително трудна задача и сблъсък срещу неудобен противник определят германските спортни медии предстоящия осминафинал на ЕвроВолей 2026 между Германия и България. Двубоят е на 19 септември (събота) от 19:00 ч. в "Арена 8888".

"Лъвовете" срещат Бундестима година след победата с 3:0 гейма в груповата фаза на световното първенство. Преди това воденият от Джанлоренцо тим надделя над съперника в пет гейма в Лигата на нациите.

Sport1.de пише: "Германският национален отбор по волейбол е изправен пред сериозно предизвикателство на европейското първенство. Сблъсъкът с домакина на турнира България може да се окаже труден. Историята не е на страната на Бундестима", визирайки именно двете последни загуби.

“Германският отбор трябва да се докаже срещу отбор, заемащ девето място в световната ранглиста – с две позиции по-напред от тима на Германия. България завърши на трето място в Група B, въпреки победата с 3:2 гейма над действащия шампион Полша.

Задачата е изключително трудна за отбора на Германия, който изпусна първото място в Група D след загуба с 0:3 от олимпийския шампион Франция, въпреки силното представяне четири победи от пет мача."

Предизвикателството се усложнява и от логистиката: днес отборът на старши треньора Масимо Боти пътува към София от Клуж Напока (Румъния), където изигра мачовете от груповата фаза.

"България се намира в подем след изненадващата си победа над основния фаворит в турнира и номер едно в света – Полша”, подчертават още от Sport1.de.

На последното европейско първенство през 2023 г. Германия бе отстранена от Нидерландия в осминафиналите след загуба с 2:3 гейма. Тогава в състава е звездата Георг Гроцер, който сега отсъства поради контузия.

Последният и единствен медал от европейски шампионта за Бундестима е сребро от 2017 г. - след финал с Русия, загубен с 2:3 гейма.

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