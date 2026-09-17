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Българските волейболисти за сред лидерите в индивидуалните класации на ЕвроВолей

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Спорт
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Александър Николов, Симеон Николов, Алекс Грозданов и Жасмин Величков са в челото на индивидуалните класации.

Евроволей 2026: България – Полша
Снимка: БГНЕС
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Лидерът на националния волейболен отбор на България Александър Николов е №2 сред реализаторите на европейското първенство, на което София е съдомакин. Посрещачът отбеляза 36 точки за победата над Полша, като активът му е вече е 117 точки от пет мача и общо 19 гейма.

По-големият от братята Николови реализира средно по 6,16 точки на гейм, като по този показател той превъзхожда почти всички свои основни конкуренти в турнира. Пред него като ефективност е единствено сърбинът Дражен Лубурич, който е записал 69 точки в 11 гейма или средно по 6,27 на гейм, но неговият принос към тима и влияние върху играта е по-скромно в сравнение с българина. Сред останалите до Алекс Николов като ефективност до него се доближават донякъде само австриецът Паул Бухегер със 74 точки от 4 мача или по 5,69 на гейм, белгиецът Сам Деру, който е отбелязал 121 точки в 6 мача, като средно това прави по 5,26 на гейм, и словенецът Ник Муянович със средно 5,14 - 72 точки от 14 гейма.

Симеон Николов е трети при изпълнителите на сервис до момента, като е направил 15 аса в 19 гейма или средно по 0,79 на гейм. По този показател по-малкият от братята изостава единствено от австриеца Паул Бухегер (15 аса в 13 гейма - 1,15 средно) и украинеца Олех Плотницки (19 в 17 гейма или средно по 1,12). Мони Николов е шести в индивидуалната класация на разпределителите, като има 57,32% ефективност - вдигнати успешни топки за атака. Пред него са италианецът Симоне Джанели (78,64%), полякът Ян Фирлей (61,90%), чехът Онджей Роман (60%), полякът Марчин Коменда (59,30%) и латвиецът Денис Петровс (58,43%).

Преквалифицираният като либеро за турнира Жасмин Величков е пети по перфектно посрещане сред всички състезатели в турнира. Играчът на италианския Монца има 43,40% перфектно посрещане и изостава само след утвърдени имана, като австриеца Александър Бергер (50,88%), словенеца Яне Ковачич (48,78%), украинеца Олександър Бойко (45,83%) и поляка Максимилиан Граниечни (44,74%).

Капитанът Алекс Грозданов вече има 16 точкови блокади до момента, което прави средно по 0,84 на гейм. Той е сред най-добрите в този елемент, като пред него до момента са Мартайн Колсон от Белгия с 1,18 блокади средно, турчинът Бедирхан Бюлбюл с 1,07, италианецът Пардо Мати с по една успешна блокада на гейм, колкото имат още норвежецът Руне Фастеланд и белгиецът Яспер Верхаме, както и датчанинът Расмус Микелсонс, който има средно по 0,94.

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