Бърдаров: Заспиването ще бъде трудно тази нощ

Националът изигра поредния си силен мач, този път срещу Полша.
Една от новите звезди в състава на България Денислав Бърдаров коментира драматичната победа срещу Полша от груповата фаза на европейското първенство по волейбол за мъже в София.
Следващият противник на българския тим е Германия, като двата отбора ще се срещнат на осминафиналите в събота, а Бърдаров е сигурен, че ще заспи трудно тази нощ след многобройните емоции.
„Чувството е уникално - да победим Полша пред нашите фенове. Поляците играят класен волейбол. Имах спад в четвъртия гейм, но после се справих и се върнах в петия. Това е сбъдната мечта, особено вкъщи пред тази публика. Щастлив съм. За мен това е първо Европейско първенство. По-лесно е с публиката зад гърба. Феновете ни стимулират да дадем още повече. Излизаме за победа срещу Германия. Показахме на собствения ни отбор, че можем и трябва да вярваме. Не трябва да се предаваме и може да победим всеки съперник. Заспиването ще бъде трудно тази нощ, но със сигурност ще си почивам“, коментира Бърдаров.