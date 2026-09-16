Бърдаров: Заспиването ще бъде трудно тази нощ

Една от новите звезди в състава на България Денислав Бърдаров коментира драматичната победа срещу Полша от груповата фаза на европейското първенство по волейбол за мъже в София.

Следващият противник на българския тим е Германия, като двата отбора ще се срещнат на осминафиналите в събота, а Бърдаров е сигурен, че ще заспи трудно тази нощ след многобройните емоции.