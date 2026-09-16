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Икономика, изкуствен интелект, сигурност - основни теми в речта на Урсула фон дер Лайен за състоянието на ЕС (ОБЗОР)

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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За първи път Европейският съюз има асоцииран член - Канада. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в ежегодната реч за състоянието на съюза.

Икономиката, изкуственият интелект, сигурността, заплахата отвън - върху това се фокусира фон дер Лайен в 6-та си поред реч за състоянието на Съюза пред Европарламента.

Европейски съвет за сигурност с механизъм, подобен на този в НАТО, диалог с Китай и строга забрана за социални мрежи за децата - това са само част от приоритетите на комисията за 2027 година. Ива Стойкова проследи дебата за състоянието на съюза в Страсбург.

Марк Карни, канадският министър-председател, беше приет със бурни овации в пленарната зала в Европейския парламент още преди Урсула фон дер Лайен да обяви, че Европейският съюз отваря вратата си за Канада. Макар да не е ясно колко време би отнело осъществяването на тази идея - Канада да стане асоцииран член на Европейския съюз, заради съществуващите настоящите законодателни ограничения, безспорно, такова партньорство би било от полза и за двете страни в геополитически план създаването на един съвършенно нов блок, в икономически план достъп на европейската индустрия до критични суровини, за Канада - достъп до европейския пазар и намаляване на зависимостта от САЩ.

Канада не беше единствената тема в речта на Урсула фон дер Лайен.

С цитат от "Повест за два града" започна речта си Урсула фон дер Лайен, за да илюстрира състоянието на Съюза - по-силен отвсякога, но и по-уязвим.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Това беше най-хубавото време, това беше най-лошото време. Така Чарлз Дикенс описва Европа по време на Френската революция. Това е честно описание на света, в който живеем днес."

Съдбата на Европа трябва да е в ръцете на европейците, подчерта Урсула фон дер Лайен. Обяви се за нови стратегически партньорства - първото безпрецедентно. За първи път почетен гост в пленарна зала беше канадският премиер Марк Карни - единственият лидер извън Евросъюза, който е присъствал на речта за състоянието на съюза.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Това не е партньорство насочено срещу някого, а е за нашата обща сила. Искаме да издигнем отношенията си с Канада на възможно най-високо ниво. И, скъпи Марк, трябва спешно да преосмислим нашите взаимоотношения. Затова бих искала да работя с теб, за да отворим пътя за Канада да стане първият асоцииран член на ЕС."

Фон дер Лайен се обяви за създаването на Европейски съвет за сигурност, който ще бъде напълно съгласуван с НАТО.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Време е за собствен член 4 на Европа - или протокол за извънредна сигурност. Когато той бъде задействан от една държава - членка, да се отзоват всички страни за координиран европейски отговор. Атака срещу една страна членка е атака срещу целия съюз."

Натискът на високите цени на енергията и разходите се усещат както от хората, така и от бизнеса, призна председателят на ЕК. Обяви се и за диалог с Китай за ребалансиране на отношенията.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Търговският ни дефицит с Китай възлиза на 1 милиард евро - на ден! Достигнали сме повратна точка. Някои казват, че се задава вторият китайски шок. Но той е вече тук. Това е видно в общностите и във фабриките в целия Съюз. Стига се до деиндустриализация на промишлените центрове в Европа. Така не може да продължава."

ЕК подготвя нова рамка за климатична устойчивост. Фокусира се и върху изкуствения интелект, който по думите ѝ, носи и рискове, и ползи и през ноември ще бъдат обявени инициативи, които да променят правилата на играта.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Преди всичко искаме изкуствен интелект с човешко лице."

Още утре ще бъде внесено предложение за повишаване на безопасността на децата в интернет. Ограничава се достъпът до социалните мрежи за деца до 13 години и се забранява създаването на профили до 15 години. Нашите несъвършенства и различия остават, но именно това е Европа - нашият общ дом, завърши Урсула фон дер Лайен.

Вижте още в прякото включване на специалния пратеник на БНТ в Страсбург Ива Стойкова

#Канада - асоцииран член #Урсула фон дер Лайен #реч за състоянието на Съюза #регионална среща

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